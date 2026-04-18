ETV Bharat / business

ಈ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌, ನಿಫ್ಟಿ ಏರಿಕೆ

ಶುಕ್ರವಾರದ ಷೇರು ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 504.86 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 156.80 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು.

SENSEX NIFTY CLOSE ON STRONG NOTE
ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಕುರಿತ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಈ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 504.86 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.65 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 78,493.54 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 156.80 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.65 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 24,353.55 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ವಲಯವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಜಾಜ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು, ಇದು ಶೇ.1 ರಿಂದ 3 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಸುಮಾರು ಶೇ.1.27 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸುಮಾರು ಶೇ. 1.48 ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡವು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು, ಕುಸಿತಗಳು ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರೇಕ್‌ಔಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್​ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎನ್‌ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸ್ಥಿರ ಕಚ್ಚಾ ಬೆಲೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿವುಗಳು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮುಖ ಆವೇಗ ಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ - ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ರಚನೆಯತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಾಹ್ಯ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೊರಹರಿವಿನ ನಂತರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹರಿವುಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡಿಐಐ ಹೊರಹರಿವು ಸುಮಾರು 6,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SHARE MARKET NEWS
SENSEX
NSE
SHARE MARKET
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.