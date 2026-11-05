ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಗೂಳಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,403.71 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಿಗಿತ; ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ 9 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದಿದೆ.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 10:36 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಬಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಗುರುವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 9 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 94.55ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೃದುತ್ವವು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿ 94.36 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 94.55 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 9 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಬುಧವಾರ, ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನೇ ನೇರ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 29 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 94.46 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
"ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಫಿನ್ರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿಯ ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 101.22 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 0.34 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 1.04 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 93.64 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
"ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ 'ಬ್ರೆಂಟ್'(Brent) ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶೇಕಡಾ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿರುವ ಇದರ ಬೆಲೆ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 93.84 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದೆ.
"ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಈ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ (sell-off) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕದಿನ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಭನ್ಸಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,403.71 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 78,689.87 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ; ನಿಫ್ಟಿ 378.85 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 24,340.40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರದಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIs) ನಿವ್ವಳ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 7,284.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ."
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