ಹರಿದುಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2 ಸಾವಿರ, ನಿಫ್ಟಿ 600 ಅಂಕ ಜಿಗಿತ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಪುಟಿದೆದ್ದಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ, ನಿಫ್ಟಿ 600 ಅಂಕ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 3:13 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತಲ್ಲಣಿಸಿದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಬಲವಾದ ಒಳಹರಿವು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,062.22 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 84,498.21 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. 50 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 602 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ 25,951.65 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟ-ಲಾಭ?: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಶೇಕಡಾ 5.71, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 4.38, ಟ್ರೆಂಟ್ ಶೇಕಡಾ 4.38, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಶೇಕಡಾ 3.83, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಶೇಕಡಾ 3.86, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 3.76, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 3.66 ಮತ್ತು ಎಟರ್ನಲ್ ಶೇಕಡಾ 3.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಟೈಟಾನ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಷೇರುಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 5,672.99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 13.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಎಫ್ಐಐ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬಂದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.- ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ
ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಐ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಕುಸಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಇತರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದಾಗ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ್ದವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,483.72 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (ಶೇಕಡಾ 1.77) ಕುಸಿದು 82,435.99 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 450.95 ಪಾಯಿಂಟ್ (ಶೇಕಡಾ 1.75) ಕುಸಿದು 25,349.65 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಇಳಿಕೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುಧವಾರದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 94 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 7,487 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದರವು 1396 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 94 ರೂಪಾಯು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.24 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಶೇಕಡಾ 1.67 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 80.68 ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು 1.44 ಶೇಕಡಾ ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ 90.08 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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