ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಳಹರಿವು: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಏರಿಕೆ
ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
By ANI
Published : November 16, 2026 at 10:18 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಳಹರಿವುಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಡು ಬಂತು.
ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 62 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 25,206ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿಯೇ 110 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 219 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ. 0.27 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 81,811 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 420 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಂಡಿತು.
ಎಫ್ಐಐಗಳ ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಖರೀದಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶೇ. 9.4ರಷ್ಟು ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್ಐಐ ಒಳಹರಿವುಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 95 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 0.62 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,35,800 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 1,70,937 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಂಪನಿಯ $573 ಬಿಲಿಯನ್ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಖೋತಾ, ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ