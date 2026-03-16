ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ 938 ಅಂಕ ಜಿಗಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯೂ ಚೇತರಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 5:16 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಇಂದು ಶೇಕಡಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 938.93 ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಶೇ.1.26ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 75,502.85ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು. ದಿನದಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು 75,805.27ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು 73,949.76ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು.

50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 257.70 ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಶೇ.1.11ರಷ್ಟು ಏರಿದ್ದು, 23,408.80ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೇ.4.22ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಟ್ರೆಂಟ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಟರ್ನಲ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಐಟಿಸಿ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖವು.

ಹಿನ್ನಡೆ: ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಇಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಆಟೋ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಡವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಲ್ಲದು" ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೈ ಹಿಡಿದ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಐಐಗಳು) ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ 10,716.64 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಡಿಐಐಗಳು) 977.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ?: ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,470.50 ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಶೇ.1.93ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 74,563.92ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 488.05 ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಶೇ.2.06ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 23,151.10ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.1.41ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 104.4 ಡಾಲರ್‌ ತಲುಪಿದೆ.

