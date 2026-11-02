ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 765 ಅಂಕಗಳ ಜಿಗಿತ
30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 764.72 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 75,216.80 ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 201.40 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 23,255.90ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 10:49 AM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 764.72 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 75,216.80 ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 201.40 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 23,255.90ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಜುಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 29,550 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ತೈಲ - ರಾಸಾಯನಿಕ (oil-to-chemicals) ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗದ (retail segment) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಂದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿತು.
ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ (NTPC), ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಕೂಡಾ ಇಂದು ಆರಂಭಿಕ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟೈಟಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ 'ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್' ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 110 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಂತೆ, ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ವಿ.ಕೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 118 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 110 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಅಮೆರಿಕದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಶೇಕಡಾ 4.93ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಎಐ' ಸಂಬಂಧಿತ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಸ್ಡಾಕ್ (Nasdaq) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2.8ರಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದಿತ್ತು. ಎಐ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು 'ಎಐ'ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ (counter AI play) ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIs) 3,598.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 'ಕೋಸ್ಪಿ' (Kospi), ಜಪಾನ್ನ '225' ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ 'ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್' (SSE Composite) ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ 'ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್' (Hang Seng) ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.
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