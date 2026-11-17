ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, 2027ಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,05,000 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು, ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 3:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 95,000 ಅಂಕಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಯ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 1,05,000 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮಂದಗತಿ ಕಂಡರೆ, ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 68,000ಕ್ಕೆ ಸಹ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು, ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ -ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ತಗ್ಗುವಿಕೆ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು:
ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನೀತಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 75 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2029ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 'ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ 18.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 16ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಅವಧಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ದೂರಗಾಮಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭಾರತವು 3ಡಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ದೇಶೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಗಳಿಕೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ.
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