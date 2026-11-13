ಲಾಭದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಷೇರುಪೇಟೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ - ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿತ
ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 89.50 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.35 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 25,209.85 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶೇ.0.09 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 81,833.78 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.
By ANI
Published : November 13, 2026 at 11:35 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಿಫ್ಟಿ- 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 89.50 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.35 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 25,209.85 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್(ಬಿಎಸ್ಇ) ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 77.23 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.09 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 81,833.78 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಎರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಆರಂಭದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾಭಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 9.7% ರ ಅದ್ಭುತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಓಟದ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಓಟ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದೇ?. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತ್ವರಿತ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಎಫ್ಐಐಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪುನರಾಗಮನ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಫ್ಐಐ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸಿಕ ಒಳಹರಿವು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
"ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ.6.09ಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಬಿಪಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು DII ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಎಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದವು. ನಿಫ್ಟಿ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 0.34 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ.0.31 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 0.17 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಎನ್ಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿನ ವಲಯವಾರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ ಶೇ.0.38 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಶೇ.0.06 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಶೇ.0.56 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.0.13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ. 0.41 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನಿಫ್ಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೇ.0.05 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾದವು. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ (IT) ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸಹ ಶೇ.0.25 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 95.39 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,37,308ಕ್ಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,79,773 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕೊಟಕ್ ನಿಯೋದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅನಿಂದ್ಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 103.2ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ (yields) ಸುಮಾರು ಶೇ. 5.10%ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೂ, ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಳಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
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