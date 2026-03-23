ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ; ನಿಫ್ಟಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತ
ಇರಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆದರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 11:54 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 290.15 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.1.26ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 22,824.35ರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 800.38 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.1.07ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 73,732.58ರೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಶುರು ಮಾಡಿತು.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಾಲರ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 112 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಐ ಬೆಲೆ 98.50 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,408 ಡಾಲರ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಲಾಭದಾಯಕ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ , ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.
