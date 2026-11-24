ಐಪಿಒ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸೆಬಿ ಬ್ರೇಕ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಐಪಿಒ ಜಿಎಂಪಿ (GMP) ಕುರಿತು ಸೆಬಿ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ- ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 3:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸೆಬಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅಂದರೆ IPOಗಳ 'ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' (GMP) ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾಸಗಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಐಪಿಒ ಷೇರುಗಳ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳ (GMP) ಕುರಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಒಗಳ ಜಿಎಂಪಿ ದರಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಒಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪೂರ್ವ - ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (GMP) ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಈ ದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಧಿಕೃತ, ದೃಢೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸೆಬಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಹಿವಾಟು ಇತ್ಯರ್ಥದ ಖಾತರಿ (Settlement Guarantee) ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪೂರ್ವ-ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಹೊಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೆಬಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ (ODR) ವೇದಿಕೆಯ ನೆರವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳ ವಂಚನೆ- ಸೆಬಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾಸಗಿ ಗುಂಪುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೆಬಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ (Indices) ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಇವರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅನಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
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