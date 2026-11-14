ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಬೆಸ್ಟ್; ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್ v/s ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಂಐಎಸ್
ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 1:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ' ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು 'ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ' (ಎಂಐಎಸ್) ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್(SCSS): 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ 55 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸೂಪರ್ನ್ಯೂಯೇಷನ್, ವಿಆರ್ಎಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವಿಆರ್ಎಸ್ ಅಡಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಠೇವಣಿದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅನುಗಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಜುಲೈ 1, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1ರಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಠೇವಣಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1,000 ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಕದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 393ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ಖಾತೆದಾರರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು ರೂ. 50,000 ಮೀರದ ಹೊರತು, ಈ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಂಐಎಸ್: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಂಐಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಠೇವಣಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಅಥವಾ 1000 ರೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಇರಬೇಕು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಂಐಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕೂಡ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಐಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಂಐಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
|ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್
|ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಂಐಎಸ್
|ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ
|10,000 ವಾರ್ಷಿಕ
|10,000 ವಾರ್ಷಿಕ
|ಬಡ್ಡಿ ದರ
|7.4ರಷ್ಟು
|8.2ರಷ್ಟು
|ಲಾಕ್ ಇನ್ ಅವಧಿ
|5 ವರ್ಷ
|5 ವರ್ಷ
|ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ
|617ರೂ
|205 ರೂ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ)
|ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ
|14,100
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