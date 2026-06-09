ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೇ?: ಹಾಗಾದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.. SBI ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
ಹೊಸ ಜಂಪ್ಡ್ ಠೇವಣಿ ಹಗರಣ - ಈ ಕರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!
Published : June 9, 2026 at 10:28 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈಗ ಏನಿದ್ದರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಮಾನ.. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಂಜರ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಈಗೀಗ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ವಂಚಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಜಂಪ್ಡ್ ಠೇವಣಿ ಹಗರಣದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಈ ಜಂಪ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಗರಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
- SBI ಪ್ರಕಾರ, ಹಗರಣವು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಖಾತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ನಂತರ, ಅವರು ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
- ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಸಭ್ಯತೆ, ತುರ್ತು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತನನ್ನು ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕೇಳುವ ಬದಲು, ವಂಚಕರು UPI ಸಂಗ್ರಹ ವಿನಂತಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ತಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು SBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಂಚಕರು ಬೇರೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾನವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಂಪ್ಡ್ ಠೇವಣಿ ಹಗರಣವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಂಚನೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸ್ವತಃ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಂಚಕರ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಲಹೆ: ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಬರುವ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಂತೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ UPI ಸಂಗ್ರಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮೋದಿಸಬಾರದು ಎಂದು SBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ
- ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಈ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಲಿ:
ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ UPI ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ. ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ UPI ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ನೀವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ತಕ್ಷಣ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಶಂಕಿತ ಹಗರಣವನ್ನು ನೀವು ಬೇಗನೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಂದು SBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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