ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಸೆ. 28 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ, ಎಸ್ಬಿಐ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 2:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲೂ ಎಟಿಎಂ, ಯೋನೋ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಷ್ಕರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಂಗಳು, ಯೋನೋ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 24x7 ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 1800 1234 ಮತ್ತು 1800 2100 ಎಂಬ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಎಸ್ಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಸ್ಐಬಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ತನ್ನ ಯೋನೋ ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿದೆ. 'YONO Business' ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವಂತೆಯೂ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎಸ್ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 90226 90226 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 'Hi' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ: ಐದು ದಿನದ ಅವಧಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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