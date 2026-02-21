ETV Bharat / business

ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ; ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ ಕೊಡಿ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ: SBI ಹೊಸ ಯೋಜನೆ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ SBI ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ - ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ ಕೊಡಿ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ: SBI ಹೊಸ ಯೋಜನೆ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 4:54 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೋಸದ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮತ್ರವೇ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ನಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮದುವೆ, ರಜೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ:

  • ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 10.05 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ.
  • ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ.
  • ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಈ ಸಾಲವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 84 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ (7 ವರ್ಷಗಳು) ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು:

  1. ಈ ಹೊಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
  2. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು SBI ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  3. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  4. ವಯಸ್ಸು 21 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  5. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 20,000 ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 25,000 ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  6. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:

  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
  • ಆರು ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಚೀಟಿ
  • ಉದ್ಯೋಗದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
  • ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಟಿಆರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 16 (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)
  • ವೇತನ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್​

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ?: ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅಥವಾ ರೋಡಿಯಂ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು 7208933142 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು 1800 1234 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SMS ಮೂಲಕವೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು 7208933145ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

