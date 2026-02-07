ETV Bharat / business

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​ - ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯ!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ IMPS ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ - ಏನದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

sbi-imps-charges-hike-from-feb-15-and-sbi-revised-immediate
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​ - ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯ! (Getty images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 8:57 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆ (IMPS) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್​​ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

IMPS ಎಂದರೇನು?: IMPS ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂ, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, 24/7, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ - ಅಧಿಕೃತ ಪಿಪಿಐಗಳು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪಾವತಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು:

  • 25,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಉಚಿತ)
  • 25,001 ರೂ ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ 2ರೂ. + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜೊತೆಗೆ
  • 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂವರೆಗೆ. 6ರೂ. + GST
  • 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ 10ರೂ. + GST

ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬದಲಿಗೆ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ IMPS ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಖೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೂ. 2 ರಿಂದ ರೂ. 20 ರವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಈ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ, ರೈಲ್ವೆ, ಪೊಲೀಸ್‌ನಂತಹ ಸಂಬಳದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶೌರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು SBI RISHTEY ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ IMPS ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

