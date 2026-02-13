ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳು
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮನೆಯ ಕೆಲವರು ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಗಮ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಪ್ ಸೇಥ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಅಡೆ- ತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಇದು ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಲಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ಕುಟಂಬದ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಹೂಡಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡಾ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ?, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯಾ? ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಜ್ಞರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.
3. ವಿಮಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿವೆ? ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಎಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಇದೆ? ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
4. ವಿಲ್ ; ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 'ವಿಲ್' ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಮಿನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5. ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರಂತರತೆ
ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ( ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗೆ) ನೀವು ನಂಬುವ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಡುವ ನಿಜವಾದ ಭರವಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಇದು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಕ್ಷೇಮಕರ.
