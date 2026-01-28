ETV Bharat / business

ಡಾಲರ್​ ಎದುರು 11 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ರೂಪಾಯಿ; ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗಾಲೋಟ; ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

rupee-vs-dollar-transaction-exchange-rate-wednesday-january-28
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 11 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಾಲರ್​ ವಿರುದ್ಧ 91.57 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ- ಇಯು ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಫಾರೆಕ್ಸ್​ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್​ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಗತಿಯು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 91.60ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 91.57 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ರೂಪಾಯಿ 11 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 22 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 91.68 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್​ ವಿರುದ್ಧ 91.66ಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್‌ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 0.13ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 96.09 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 0.53 ಶೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 67.93 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 646.49 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 82,503.97 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 196.7 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,372.10 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಂದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂದು ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 3.83 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.62 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26,821 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 7.53 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,83,100 ರೂ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜನವರಿ 22ರಂದು ಕೆಜಿ 3,27,289 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 55,811 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 17.05 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ: ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲೂ ದಿಢೀರ್​ 4 ಸಾವಿರ ರೂ ಕುಸಿತ; ಕಾರಣ ಏನು?

ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಡಾಲರ್​; ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?

TAGGED:

RUPEE VS DOLLAR
RUPEE RISES 11 PAISE AGAINST DOLLAR
SILVER FUTURES HIT RECORD
RUPEE VALUE AGAINST US DOLLAR
RUPEE RISES 11 PAISE AGAINST DOLLAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.