'ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಲ್ಲ': ಮಾಜಿ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ದುವ್ವುರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು ರೆಪೊ ದರ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಈನಾಡು - ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2025 at 1:43 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ದುವ್ವುರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜಯವಾಡದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಈನಾಡು - ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರೆಪೊ ದರ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
2028-29ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ? ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇಗ ಬಂದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಆರ್ಬಿಐ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ರೆಪೊ ದರ ಶೇಕಡಾ 5.5 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.5ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ವಾದ. ಆದರೆ, ಇತರ ಅಂಶಗಳೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಂಕಗಳು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಐ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7-8ರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
