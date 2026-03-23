ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ; ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ 94 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
By PTI
Published : March 23, 2026 at 5:26 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 50ಪೈಸೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಡಾಲರ್ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕಗಳು 93.84ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಿನವೀಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 94ರೂ. ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 94.03ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 64ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 93.53 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಿರೈ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ಖಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅನುಜ್ ಚೌದರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೂಪಾಯಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 94 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಐ ಹೊರಹರಿವು ಕೂಡ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವರಿಂದಾಗಿ ಇದು ರೂಪಾಯಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ 93.60-94.40 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.14ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 99.78 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾತೈಲ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 113.4 ಡಾಲರ್ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ 1,836,57 ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 484.30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಸಿದಿದೆ.
