ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಡಾಲರ್​ ಎದುರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಕುಸಿಯಿತು.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 11:20 AM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್​ ಎದುರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ 28 ಪೈಸೆ ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಒಂದು ಡಾಲರ್‌ಗೆ​ 90.43 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಣನೀಯ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿ(ಆರ್‌ಬಿಐ)ನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿದಿದೆ.

ಕಾರಣವೇನು?: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ)ಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 90.36ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 90.43ಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು, ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 28 ಪೈಸೆ ನಷ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು 90 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು, 90.15 ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿ.ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಆಮದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತ ವಲಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಆಮದನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ.0.14 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 98.99ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ 0.49ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 62.98 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೇಗಿದೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ?: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 45.99 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 85,152.80ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 14.35 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 26,000.35ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

