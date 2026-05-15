1 ಡಾಲರ್ಗೆ 96.14 ರೂಪಾಯಿ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ
ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 15, 2026 at 5:41 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 96 ರೂ ಆಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ನಿವ್ವಳ ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ನೇತೃತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಂದು ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 95.86ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 96.14 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದು ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿಗಿಂತಲೂ 50 ಪೈಸೆ ಕುಸಿಯಿತು.
ಈ ನಡುವೆ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲ ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 99.28ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.0.47ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ.3.20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 109.20 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 130.74 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ 0.17ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 75,267.98ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 17.60 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 0.07ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 23,672.00ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಉತ್ತಮ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್-ಕ್ಸಿ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಏಷ್ಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಫಿನ್ರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿಯ ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.
