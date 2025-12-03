ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 90 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ!
ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 4:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬುಧವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 90 ರೂ.ಗೆ ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 89.96 ರಷ್ಟಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 90.14ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಒತ್ತಡಗಳು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ರೂಪಾಯಿ 91ನ್ನೂ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಡಾಲರ್ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಕುಸಿತ: ರೂಪಾಯಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 85106.81 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 46.20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 25986ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಐಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದವು. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದರ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಸತತ ಆರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 6.50 ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ, ಈ ಬಾರಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
