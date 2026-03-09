ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ₹92.52
ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 92.20 ರೂನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ 92.58 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : March 9, 2026 at 12:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 92.20 ರೂನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ 92.528 ರೂಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಒತ್ತಡವು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 116 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೀಯ ಅಂತರದಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಲೆಯ 46 ಪೈಸೆಯ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ 92.20 ನೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 92.30 ಇದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ತ್ವರಿತ ಬ್ರೇಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಉಲ್ಬಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಮದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ 110 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲವು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೂಪಾಯಿ 93.00 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.66 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 99.64 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
