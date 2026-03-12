$ ಎದುರು ₹ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 92.36ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ತಲ್ಲಣ
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 1:52 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಗುರುವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 35 ಪೈಸೆ ಇಳಿದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 92.36ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಡಾಲರ್ ರೂಪಾಯಿ ಎದುರು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ವಹಿವಾಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 92.25ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠವಾದ 92.36ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ 92.35 ದರವನ್ನು ಮೀರಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು 92.35 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ, ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ, 16 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 92.01ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 35 ಪೈಸೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.18 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 99.40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವೂ ಏರಿಕೆ: ಇತ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ.6.72 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 98.16 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 100 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಂಧನ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ 445.26 ಅಂಕ ಅಥವಾ ಶೇ.0.58 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 76,418.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 121.70 ಅಂಕ (ಶೇಯ0.51) ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,745.15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 6,267.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
