ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಕುಸಿತ
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 96.25ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
By PTI
Published : May 18, 2026 at 1:55 PM IST
ಮುಂಬೈ : ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 96.25ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಬಲಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 96.19ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 96.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 44 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ US ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 95.81ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಎರಡೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನುಕೂಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಂಡಿ ಅಮಿತ್ ಪಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 1.83 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 111.26 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
'ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 111.50 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಾರಣ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಹೊರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ಪಿಐಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊರ ಹರಿವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 13 ರಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ; ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡರು ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿರುವ ಬರಾಕಾ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 833.20 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 74,404.79 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು . 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 234 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 23,401.70 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ವಹಿವಾಟ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
