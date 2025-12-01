ETV Bharat / business

ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : December 1, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
ಮುಂಬೈ: ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ರೂಪಾಯಿಯು 34 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 89.79 (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ದೇಶಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಬಲ ಗ್ರೀನ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಮದುದಾರರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇಂಟರ್​​​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯು 89.45ರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದಾಖಲೆಯ 89.79 (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೂಪಾಯಿಯು 34 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ, ರೂಪಾಯಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 89.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 98 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಜೀವಮಾನದ ಕನಿಷ್ಠ 89.66ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

'ಎಫ್‌ಪಿಐಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ತೈಲ ಖರೀದಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಹರಿವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಫಿನ್‌ರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿಯ ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯುಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭನ್ಸಾಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷವೇ ಯುಎಸ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದ್ದು, ಸುಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.1.96ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 63.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 122.58 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಂದರೆ 0.14ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 85,584.09ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 46.35 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಂದರೆ 0.18ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 26,156.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3,795.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

