1 ಡಾಲರ್‌ಗೆ 95 ರೂಪಾಯಿ! ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

Published : March 30, 2026 at 3:42 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) 95.22ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಂದು ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 93.62ಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು. ತದ ನಂತರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 93.57ಕ್ಕೇರಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 128 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 95.22ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 89 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 94.85ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 115.50 ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಶೇ 2.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,733.78 ಪಾಯಿಂಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 71,849.44ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 528.45 ಪಾಯಿಂಟು ಕುಸಿದು 22,291.15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4,367.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು!

