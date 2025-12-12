ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದ ₹: ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ 90.56 ರೂಪಾಯಿ!
ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಆಮದುದಾರರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಮಾತು.
Published : December 12, 2025 at 12:54 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 24 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು 90.56ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಈಗ 90 ರೂಪಾಯಿ 56 ಪೈಸೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಜಾಗತಿಕ ದರಗಳು ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಆಮದುದಾರರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡಾ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ 90.43 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಗ್ರೀನ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿದು 90.56ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 24 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 38 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 90.32ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದು 90ರಿಂದ 90.60ರ ವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿನ್ರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯದ ವಾತಾವರಣಗಳು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗ್ರೀನ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.0.02ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 61.69 ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: 30 ಷೇರುಗಳ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 170.40 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 84,988.53ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 98.40 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,996.95ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 2,020.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
