ಡಾಲರ್​ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 17 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ ; ಡಾಲರ್​ಗೆ 90ರೂ.11 ಪೈಸೆ

ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದಾ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲರ್​ ಪ್ರಬಲ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 11:40 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್​ ವಿರುದ್ಧ 17 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 90.11ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಾಲರ್​ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವುದು. ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೊರಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಾದಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು 89.95ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎದುರು 90.11 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 17 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಬುಧವಾರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್​ ವಿರುದ್ಧ 89.87 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್​ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಫ್​ಇಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 0.15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 98.63 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 0.22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 62.35 ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, 30 ಷೇರುಗಳ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 80.15 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 84,471.42 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 34.40 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,792.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ 1,651.06 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್​ಎಲ್​ಪಿ ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿನ್ರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡವೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕವೂ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್​ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

