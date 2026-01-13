'10-Minute Delivery' ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸೂಚನೆ; ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಾಳ
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ '10-ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : January 13, 2026 at 4:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ '10-Minute Delivery' ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವಿತರಣಾ ಸಮಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿತರಣಾ ಸಮಯದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅತಿ ವೇಗದ ವಿತರಣಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಉತ್ತಮ ವೇತನ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಗಳು ಅತಿ ವೇಗದ ವಿತರಣಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಜತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ದಾಳಿ: ಭಾರತದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆತ