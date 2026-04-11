ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಅನಾವರಣ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ 'ಹೆಕ್ಸಾಕಾರ್ನ್' ದಾಖಲೆ; ಟಾಪ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ AI, ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್​

ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಈಗ ಹೆಕ್ಟಾಕಾರ್ನ್ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 27 ನೇ ಸ್ಥಾನ: 93 ನೇ ಪ್ಲೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇವಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ

reliance-retail-ranks-7th-globally-with-100-billion-dallors-valuation
ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ 'ಹೆಕ್ಸಾಕಾರ್ನ್' ದಾಖಲೆ (Reliance)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 10:59 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು $100 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಗ್ರ 100 ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು $100 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳ (ಹೆಕ್ಟಾಕಾರ್ನ್ಸ್) ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಈ ಟಾಪ್-7 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಏಕೈಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಗ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕತಾರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅಬುಧಾಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕೆಕೆಆರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಕ್, ಜಿಐಸಿ, ಟಿಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಮುಬದಲದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರವರೆಗಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರ 'ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಕಂಪನಿಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ 'ಓಪನ್ AI', ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್' ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವು $ 24 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ 27ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಾಟಾ ಇವಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ $ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ 93 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 65 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ 21 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ತಲಾ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗ್ರ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಓಪನ್ ಎಐ, ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಜಾಗತಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ ಸಮ್ಮತಿ: ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ?

