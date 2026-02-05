ಬಾಂಡ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ರೆಪೋ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲಿದೆ RBI : ಎಸ್ಬಿಐ
ಭಾರತ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 50 ರಿಂದ ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : February 5, 2026 at 9:32 AM IST
ನವದೆಹಲಿ; ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು SBI ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿರಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ ನಡುವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನೀತಿ ದರ ಸಡಿಲಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಗಳು ನಿರಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 50 ರಿಂದ ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಡಿಲತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ 89 ಮತ್ತು 92 ರ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2025 ರಂದು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶೇಕಡಾ 5.8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂ.ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
