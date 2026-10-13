ರೂಪಾಯಿ ಚಂಚಲತೆ ತಡೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ; ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 6:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಆದರೂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕಾನಮಿ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಎಸ್ಟಿಟಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ತರ್ಕಬದ್ಧೀಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ತಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಯಿ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತವುಗಳಲ್ಲ. ರೂಪಾಯಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಂಡೋದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ನಿಯಮಗಳ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು 94.96 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸವಾಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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