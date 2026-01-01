ETV Bharat / business

₹2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 98.41 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬಂದಿವೆ: ಆರ್​ಬಿಐ

ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆರ್​ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೇಕಡಾ 98.41 ರಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ.

2000 NOTES RETURNED
2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಹಿಂತೆಗೆತ (ETV Bharat)
By PTI

Published : January 1, 2026 at 8:12 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.98.41 ರಷ್ಟು ವಾಪಸ್​ ಬಂದಿವೆ. 5669 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ಆರ್​​ಬಿಐ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 'ಪಿಂಕ್'​ ನೋಟುಗಳನ್ನು 2023ರ ಮೇ 19 ರಂದು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಆರ್​ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ನೀಡಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

2 ಸಾವಿರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸಿ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 31ರ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 98.41 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಈಗ ಆ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಇನ್ನೂ, 1.59 ಪ್ರತಿಶತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಆರ್​​ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ : ಪಿಂಕ್​ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು 3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಜನರ ಬಳಿ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಶಾಖೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಡುವನ್ನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್​ಬಿಐಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೇಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

2 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಏಕೆ ? ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿ ಆರ್​ಬಿಐ 2023ರ ಮೇ 19 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

