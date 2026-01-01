₹2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 98.41 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ: ಆರ್ಬಿಐ
ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೇಕಡಾ 98.41 ರಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ.
Published : January 1, 2026 at 8:12 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.98.41 ರಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ. 5669 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 'ಪಿಂಕ್' ನೋಟುಗಳನ್ನು 2023ರ ಮೇ 19 ರಂದು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
2 ಸಾವಿರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸಿ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 98.41 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಈಗ ಆ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಇನ್ನೂ, 1.59 ಪ್ರತಿಶತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ : ಪಿಂಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು 3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಜನರ ಬಳಿ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಶಾಖೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಡುವನ್ನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೇಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
2 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಏಕೆ ? ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿ ಆರ್ಬಿಐ 2023ರ ಮೇ 19 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
