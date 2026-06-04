ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು RBI ಚಿಂತನೆ: ಹರಿದ ನೋಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ
ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ 10 ರೂ.ಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 10:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೋಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹಳೆಯದಾಗುವ 10 ಮತ್ತು 20 ರೂ. ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಆರ್ಬಿಐ ವರದಿಯು ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಸುಮಾರು 4,875 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2024-25ರಲ್ಲಿ 6,373 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 23.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ವೆಚ್ಚವು ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2021-22ರಲ್ಲಿ 4,985 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2022-23ರಲ್ಲಿ 4,683 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು, ನಂತರ 2023-24ರಲ್ಲಿ 5,101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೆಚ್ಚವು 2024-25ರಲ್ಲಿ 6,373 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳು ಎಂದರೇನು?: ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಳಸುವ ಹತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಗದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟುಗಳಂತೆ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಬೇಗನೇ ಕೊಳಕು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿಂಡೋ , ವಿಶೇಷ ಶಾಯಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಆರ್ಬಿಐನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ 10 ರೂ.ಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು?: 1988 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇಶಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗದದಿಂದ ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ.
ಕಾಗದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅವು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ
- ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಪಾಲಿಮರ್).
- ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ
- ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು
- ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನಿರೋಧಕ
- ಇದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಬದಲಿ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿಂಡೋಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ನಕಲು ವಿರೋಧಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಇದು ವಿಶೇಷ ಶಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳು: ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 2 ಮತ್ತು 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 4,249 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 4,239 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 4,232 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
20 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 26,795 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 27,680 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 28,105 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 50 ರೂ.ಗಳ ಚಲಾವಣೆಯು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 44,892 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ನೋಟುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 49,480 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 54,120 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 100, 200 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ 2000 ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು 34.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 36.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 41.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯು ವಹಿವಾಟಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗದು ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹರಿದ ನೋಟುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಥೆ ಏನು?: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೂರುಚೂರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬದಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ 2025-26 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2025–26 ರಲ್ಲಿ ಇದು 1,70,237 ಲಕ್ಷ ನೋಟುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಾರ, ಯಂತ್ರ ನವೀಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆರ್ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶವು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕೊಳೆತ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2,12,493 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2024–25 ರಲ್ಲಿ 2,38,563 ಲಕ್ಷ ನೋಟುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
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