ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲದ EMI ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!
ಆರ್ಬಿಐನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ನೀತಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.50ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 6:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 5.50 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಪೋ ದರದ ಏರಿಕೆಯು 'ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್-ರೇಟ್' (ಬದಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ) ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರು 'ಫಿಕ್ಸೆಡ್-ರೇಟ್' (ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ) ಸಾಲಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಏರಿಕೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೆಪೋ ದರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದರವಾಗಿದೆ. ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 'ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್' (ಮರುಖರೀದಿ ಆಯ್ಕೆ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳ (ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ದರವಾಗಿದೆ.
ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ (EMI) ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಇಎಂಐ (EMI) ಸುಮಾರು 36,950 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಿಂದ 7.75 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವು 37,766 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ, ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 8.50 ರಿಂದ 8.75 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅವರ ಇಎಂಐ (EMI) ಸುಮಾರು 86,782 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 88,371 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ (EMI) ಮೊತ್ತವು 1,589 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇ. 9 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆದರೆ, ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇ. 9.25 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 20,758 ರೂ.ಗಳಿಂದ 20,875 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ರೆಪೋ ದರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಸಾಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಬಿಐನ ರೆಪೋ ದರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ನೀಡುವ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ) ಹಾಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ-ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನುಪಾತದ (asset-liability ratio) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳಾದರೆ, ಠೇವಣಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಠೇವಣಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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