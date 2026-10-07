25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಷ್ಟು ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ; ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ
ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 5.9 ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
By ANI
Published : October 7, 2026 at 11:36 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್ದ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೇ. 5.50ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಢವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಈ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅದರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ನೋಟ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಶೇ. 5.25ರಲ್ಲೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ, ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಎಂಪಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನೀತಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂಪಿಸಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಪೋ ದರವು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ರೆಪೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಲದ ಚಕ್ರದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ವೇಗದ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ರೆಪೋ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ 4.82 ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ 5 ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 5.9 ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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