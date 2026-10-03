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ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಫೆಕ್ಟ್​​​: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರ್​ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವ?

ಆರ್​ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್​ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್​ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯೂಪಾಯಿಂಟ್​ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

RBI REPO RATE
ಆರ್​ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಏರಿಕೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 3:12 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್ದ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ಆರ್​ಬಿಐ) ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಆರ್​ಬಿಐನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು (25 ಅಂಕ) ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್​ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್​ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್​ (BOFA) ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯೂಪಾಯಿಂಟ್​ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 100 ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ.

ಸದ್ಯ, ರೆಪೊ ದರವು ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್​ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶೇಕಡಾ 6.25 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2026-27ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 50 ಮೂಲಾಂಕ ಹಾಗೂ 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 50 ಮೂಲಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 7 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 5.5 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಆರ್​ಬಿಐ 100 ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್​​ಬಿಐನಿಂದಲೂ ಇದೇ ಭವಿಷ್ಯ! ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್​ಬಿಐ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಪೊ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 25 ಮೂಲಾಂಕಗಳಷ್ಟು ರೆಪೊ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ BofA ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಎಸ್​ಬಿಐ ರಿಸರ್ಚ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್​ಬಿಐ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2027ರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು 30 ಮೂಲಾಂಕ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು 20 ಮೂಲಾಂಕಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಆತಂಕ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್​​ಗೆ 100 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇಕಡಾ 4.82 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಮದು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 7.75ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಇದು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

RESERVE BANK OF INDIA
RBI INTEREST RATE
ಆರ್​ಬಿಐ
ರೆಪೊ ದರ
RBI REPO RATE

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