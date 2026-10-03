ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಫೆಕ್ಟ್: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವ?
ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯೂಪಾಯಿಂಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 3:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್ದ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆರ್ಬಿಐನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು (25 ಅಂಕ) ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (BOFA) ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯೂಪಾಯಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 100 ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ.
ಸದ್ಯ, ರೆಪೊ ದರವು ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶೇಕಡಾ 6.25 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2026-27ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 50 ಮೂಲಾಂಕ ಹಾಗೂ 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 50 ಮೂಲಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 7 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 5.5 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಆರ್ಬಿಐ 100 ಮೂಲಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದಲೂ ಇದೇ ಭವಿಷ್ಯ! ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಪೊ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 25 ಮೂಲಾಂಕಗಳಷ್ಟು ರೆಪೊ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ BofA ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2027ರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು 30 ಮೂಲಾಂಕ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು 20 ಮೂಲಾಂಕಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಆತಂಕ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇಕಡಾ 4.82 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಮದು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 7.75ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಇದು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
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