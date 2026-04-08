ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ; ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 6.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ
By ANI
Published : April 8, 2026 at 12:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 6.9ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಾಲ್ಕು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ6.9 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 6.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 7 ಮತ್ತು 7.2 ರಷ್ಟಿವೆ. ಹೊಸ ಜಿಡಿಪಿ ಸರಣಿಯ ಅಡಿ, 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ 7.6 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.2.7 ಮತ್ತು ಶೇ.3.7 ರ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 4.6 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ನೋಟವು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ಶೇ. 4 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ಶೇ. 4.4ರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಶೇ. 5.2 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.7 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
2026- 27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25 ರಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟದ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ, ಎಂಪಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಸ್ಡಿಆರ್ ದರವು ಶೇ 5 ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎರ್ಫ್ ದರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವು ಶೇಕಡಾ 5.5 ರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ: ಶೇ 5.25ರಲ್ಲೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್ಬಿಐ; ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 6.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್