ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ RBI: ಗೃಹ ಸೇರಿ ಇತರ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಇಯುನೊಂದಿಗಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಬಳಿಕ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 12:15 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಸುಂಕದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ - ಎಂಪಿಸಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಎಂಪಿಸಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಿಂದ ಆರ್ಬಿಐ ಒಟ್ಟು 125 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು 2019ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸರಾಸರಿ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 4 ಪ್ರತಿಶತದ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.4 ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
GDP: ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ. 6.9 (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್) ಮತ್ತು ಶೇ. 7 (ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಜಿಡಿಪಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲಿರುವ ಆರ್ ಬಿಐ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ತಪ್ಪು ಮಾರಾಟ, ಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಆರ್ಬಿಐ ಮೂರು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ-ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 25,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಢೀಕರಣವೂ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಾರ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲಗಳ ಮಿತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆರ್ಇಐಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮತ್ತು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೀರದ ಆಸ್ತಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ NBFC ಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಧಾರಣ ಮಾರ್ಗ (VRR) ಅಡಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ RBI 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ VRR ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಡಿ ಆಯಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಬಾಹ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
