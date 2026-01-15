ETV Bharat / business

ಬ್ಯಾಂಕ್​, ಎನ್​​​​ಬಿಎಫ್​​​​​ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಆಂತರಿಕ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್' ನೇಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು RBI ಹೇಳಿದೆ.

By PTI

Published : January 15, 2026 at 10:36 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (NBFC) ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಆಂತರಿಕ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್' ನೇಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು RBI ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪಾವತಿ, ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, NBFCಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕವು (RE) ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಆಂತರಿಕ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್) ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಿಭಾಗವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ IO ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು RBI ಹೇಳಿದೆ.ದೂರುದಾರರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು IO ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಆದರೆ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೂರುಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

