9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ 244 ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ RBI
Published : November 29, 2025 at 2:44 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಸಾವಿರಾರು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ, 244 ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು 11 ಬಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಏಕೀಕರಣವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂವಹನ(regulatory communication)ದಲ್ಲಿ "ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆ"ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
11 ವಿಧದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳು:
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
- ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು
- ಆಸ್ತಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು(Asset Reconstruction Companies)
- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳು
ಈ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ 9,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 238 ಕಾರ್ಯವಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿ (MD) ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಇಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 770 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ಉಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತನಗಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಧಿ, ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ/ನಿಯಂತ್ರಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳ (REs) ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
