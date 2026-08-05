ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್ಬಿಐ: ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
Published : August 5, 2026 at 11:21 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೂ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವಿನ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್, ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎಂಪಿಸಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳ ದರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಶೇ 5.25ರಷ್ಟನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡುವ ನಿಲುವು ತೆಳೆದಿತ್ತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಿಂದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ದೃಢವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದರವು ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವು ಶೇ 5.5 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೋರಿದೆ. ದೃಢವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಫ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
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