ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಲೈಸನ್ಸ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆರ್​ಬಿಐ ಆದೇಶ: ಯುಪಿಐ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಎಂದ ಪೇಟಿಎಂ

ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರದ್ದುಗೊಂಡರು ಅದು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

By ANI

Published : April 25, 2026 at 12:25 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಲೈಸನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಆರ್​ಬಿಐ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರದ್ದು ಆದೇಶ ಎಪ್ರಿಲ್​ 24ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೇಟಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೇಟಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆರ್​ಬಿಐ, ಪೇಟಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 1949 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 22(4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರದ್ದುಗೊಂಡರು ಅದು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೇಮೆಂಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ರದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ: ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2022ರಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2024ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳು, ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೇಟಿಎಂನ ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ತಡೆ: ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್, ಪೇಟಿಎಂ ಯುಪಿಐ, ಪೇಟಿಎಂ ಕ್ಯೂಆರ್, ಸೌಂಡ್‌ಬಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಡ್ ಮಷಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಪೇಟಿಎಂ ಸಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆರ್​ಬಿಐ ಆದೇಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೇಟಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪೇಟಿಎಂ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್​ ಹೈಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪೇಟಿಎಂ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನುಮೋದನೆ: ಷೇರುಗಳ ಜಿಗಿತ

