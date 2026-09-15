2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ 2 ಸಾವಿರವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.
Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
2,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಶಿಶ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) ನಡೆಯುವ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅಥವಾ ಎನ್ಪಿಸಿಐನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ದಾಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. NEFT ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶುಲ್ಕವಿರಬೇಕು?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡೂ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯುಪಿಐಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ದಶಕದಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಯುಪಿಐ: ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುಪಿಐ, ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. 2016-17ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 0.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 314 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದು 4,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ- 2007 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 10A ಗೆ ತರಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (MDR) ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಂತರ, ಎನ್ಪಿಸಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯು ಎಂಡಿಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯುಪಿಐನ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದೂ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಐ ದೃಢವಾಗಿ, ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
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