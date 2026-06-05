ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ; ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಆರ್ಬಿಐ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರ್ಬಿಐ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
By ANI
Published : June 5, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 11:54 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ರೆಪೋ ದರ ಶೇ.5.5 ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರ್ಬಿಐ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಳೆಯುಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " cpi inflation is projected to be at 5.1% for this year, about 50 basis points more than earlier projected.— ANI (@ANI) June 5, 2026
"international crude oil prices, the indian basket, have averaged around 110 us dollars per barrel during the last two months… pic.twitter.com/U1gWRNnhjJ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಶಾವಾದ, ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ನವೀಕರಿಸಿದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಂಪಿಸಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25 ರಷ್ಟು ಬದಲಾಗದೇ ಇರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿತು, ಆ ಬಳಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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