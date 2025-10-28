ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 3.24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ: ವರದಿ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 3.24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 2024 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 24,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 3.24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
2008 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಜವಾದ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಜ ಆದಾಯವು ಬಳಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನೈಜ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ, ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 65 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
