ಇದುವರೆಗೂ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ: ಅಸಹ್ಯಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್ ಖಂಡನೆ
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸದೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : September 12, 2026 at 7:32 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೋರಂನ ನಾಯಕರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇರಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಪುಟಿನ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ತೀವ್ರ ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ತಡೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ನಾಶ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇರಬಹುದಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ (secondary sanctions) ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅಸಹ್ಯಕರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಸಹ್ಯಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸದೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಈ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶದ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಿಶ್ವದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ 'ಲಿಂಡ್ಸೆ ಒ. ಗ್ರಹಾಂ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯಿದೆ-2026' ಅನ್ನು 86-11 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಈ ಶಾಸನವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದಂತೆಯೇ ಭಾರತವೂ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಸುಂಕಗಳು (secondary tariffs) ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ನೀತಿಯು ದೇಶೀಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ , ಭಾರತದ ತಂತ್ರವು ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಡೆನಿಸ್ ಅಲಿಪೋವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾಸ್ಕೋ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ - ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸುಂಕಗಳು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಲಿಪೋವ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಹಕಾರದ ಬದಲು ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ತೈಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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