ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 417ರೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ: ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? - ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೇ ಬೆಸ್ಟ್
Published : February 28, 2026 at 11:51 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಬಹುತೇಕರು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹುದೇ ಯೋಚನೆಯನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ - PPF. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು:
- ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರು.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ಪೋಷಕರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಅದರ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
- ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹಣವನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 7.1 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
- ಖಾತೆ ತೆರೆದ ವರ್ಷ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ 3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
- ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು 50 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ?: ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1500 ರೂ. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು 2,70,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ (ಶೇಕಡಾ 7.1) ನೀವು ಈ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 2,18,185 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 417 ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 12,500ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಒಟ್ಟು 22 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 40 ಲಕ್ಷಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 66 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಈ ಹಣ ಬೇಡ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, 37 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಅಸಲಿಯತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು 15 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ ಮಾತ್ರ.
