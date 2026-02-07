ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?; ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಏನಿದು ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ?
ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನೀತಿ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ - ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿವೆ - ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗಿನ RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇರಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದವರು, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, RBI ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (NPA) ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜು ಹಾಕಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವು ಹರಾಜಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಜನರದ್ದು, ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಇವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ರೈತ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹನುಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಎಂ. ರಾಮುಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈನಾಡು - ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬಂದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ ಬಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೃಷಿಕರ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ (ಇಎಂಐ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಈಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟರೆ ರೈತರಿಗೆ 85 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಾಧಾರ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ (ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು) ನೀತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿಯು ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇರಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟವರು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಪಿಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳವಳಗೊಂಡ ರೈತರು: ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ನೀಡಿರುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
